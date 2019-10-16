İran’da Barış Pınarı Harekatı’nı destekleyen futbolcuya men cezası verildi

İran Futbol Federasyonuna (FFIRI) ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bebri’ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani’ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti. Reformist Millet Birlik Partisi üyesi Muhammed Rıza Tacirniya paylaşımının ardından Bebri’yi tehdit etmişti.

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