Hürser Tekinoktay’dan Tevfik Yamantürk’a büyük tepki!

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkan adaylarından İsmail Ünal, Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi’yle yemekte buluştu. Ancak Yamantürk’ün, bir önceki seçimde Fikret Orman’a karşı aday olan ve bu seçimde de Orman’ın istifa açıklamasını yapmasının hemen ardından başkanlığa aday olduğunu açıklayan Hürser Tekinoktay’ı yemeğe davet etmediği öğrenildi.

Hürser Tekinoktay: `Beşiktaş`ın kasasına 3,5 milyar TL koyarım ama...` Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, adaylığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü 3,5 milyar TL bulabileceğini, ancak kulübün geleceğinin temlik altına girebileceğini söyleyen Tekinoktay, Beşiktaş`ın menfaatleri için koalisyon yapabileceğini de sözlerine ekledi. İlgili Haberi Oku

Konuyla ilgili olarak çok kısa bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, kendisinin yemeğe davet edilmediğini belirterek, “Kendilerine afiyet olsun diyorum. Demek ki Londra’da işler bu şekilde yürüyormuş” dedi.

Tekinoktay bu açıklamasıyla mayıs ayında Tevfik Yamantürk’ün Londra teamülleriyle ilgili yaptığı açıklamaya da atıfta bulundu.

Serdal Adalı`dan Ahmet Nur Çebi`ye: Tahmin ediyorum bu ara psikolojisi bozuk Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, rakibi Ahmet Nur Çebi`nin kendisi hakkında sarfettiği eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi. İlgili Haberi Oku