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Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları’na set vermedi
Voleybol

Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları’na set vermedi

Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçta Karayolları'nı başa baş geçen setler sonunda 3-0 mağlup etti.

16 Ekim 2019 18:43

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında, Karayolları’nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut

Galatasaray HDI Sigorta: Cansu Çetin, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Güldeniz Önal)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-22, 25-22, 25-21

Süre: 91 dakika (29, 31, 31)

Son güncelleme 18:43 | 16 Ekim 2019
Galatasaray HDI Sigorta karayolları Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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