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Galatasaray Avrupa Kupası’na farklı başladı
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Galatasaray Avrupa Kupası’na farklı başladı

Galatasaray, Avrupa Kupası'nın ilk maçında Lulea BBK'yı Macaulay ile Hartley'in 17'şer sayıyla yıldızlaştığı maçta 19 sayı farkla yendi: 74-55.

16 Ekim 2019 21:56

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, İsveç temsilcisi Lulea BBK’yı 74-55 yendi.

Karşılaşmaya Hartley’in sayılarıyla yakaladığı 8-0’lık seriyle başlayan Galatasaray, 6. dakikayı 16-10 önde geçti. Arka arkaya top kayıpları yapan Lulea BBK karşısında hızlı hücumlardan skor üreten sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 29-17 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte İsveç temsilcisi savunmada etkili olarak oyuna dengeyi getirmeye çalışsa da kısa oyuncularıyla basketler bularak farkın kapanmasına izin vermeyen Galatasaray, soyunma odasına 40-26 üstün girdi.

Devre arasından oldukça etkili dönen Galatasaray, savunmada Lulea BBK’ya kolay basket şansı tanımazken 27. dakikayı 26 sayı (57-31) farkla önde geçti. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna da 59-36 önde gitti.

Son periyotta rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 35. dakikayı 31 sayılık (71-40) avantajla üstün tamamladı. Kalan sürede skor üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 74-55 kazandı.

Galatasaray, gruptaki ikinci maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Romanya ekibi ACS Sepsi ile karşılaşacak.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Aleksander Pavlov (Kuzey Makedonya), Maksim Zhitlukhin (Rusya), Cecilia Toth (Macaristan)

Galatasaray: Işıl Alben 9, Hartley 17, Cuic 2, Tilbe Şenyürek 9, Macaulay 17, Sinem Ataş 6, Funda Nakkaşoğlu 2, Şerife Onar 4, Stankovic 3, Meltem Yıldızhan 3, İnci Güçlü, Sude Yılmaz 2

Lulea BBK: Nnamaka 10, Baltkojiene 1, Jovanovic 5, Slaughter 12, Vesterberg 4, Ponturo 8, Ekh 8, Karamovic, Nystrom 7

1. Periyot: 29-17

Devre: 40-26

3. Periyot: 59-36

Son güncelleme 21:56 | 16 Ekim 2019
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası galatasaray Lulea BBK
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