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Fernando Muslera’nın mutlu günü
Süper Lig

Fernando Muslera’nın mutlu günü

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ikinci kez baba olma sevinci yaşadı.

16 Ekim 2019 16:06

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ikinci kez baba oldu. Muslera ve Patricia Callero çifti kız çocuklarına Tiziana adını verdi.

Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Muslera ve eşi Patricia Callero’yu tebrik etti. Yapılan paylaşımda, “İkinci çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Fernando Muslera'yla sevgili eşi Patricia Callero’yu tebrik eder, yeni doğan kızları Tiziana’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Son güncelleme 16:06 | 16 Ekim 2019
fernando muslera galatasaray
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