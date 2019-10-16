Fenerbahçe’yi Iagupova-Zandalasini ikilisi galibiyete taşıdı

Kadınlar Euroleague B Grubu ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, evinde İspanyol ekibi Spar Citylift Girona’yı 86-82 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 24-13 önde kapattı. İki takımın da hücumda zorlanmadığı 2´nci çeyreği ise Girona 27-22 önde kapattı ve devreye sarı-lacivertli ekip, 46-40 önde girdi. 3´üncü periyotta savunmada rakibini 11 sayıda tutmayı başaran Fenerbahçe, son çeyreğe 66-51 önde girdi. Karar çeyreğinin son 5 dakikasına 75-61 önde giren sarı-lacivertli ekip, bu dakikadan sonra savunmada rakibini durduramadı. Son dakikalarda Iagupova´nın etkili oyunuyla rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, karşılaşmadan 86-82 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Alina Iagupova 22 sayı 8 asist ile mücadele ederken, Girona´da ise Magali Mendy 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Öznur Kablo, gruptaki 2´nci maçında 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, konuk ettiği İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona’yı 86-82 mağlup etti. Iagupova 22 Zandalasini 21 pic.twitter.com/yRxdXuyR7s — SKOR (@SozcuSkor) October 16, 2019

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Ognjen Jokic (Karadağ)

Fenerbahçe Öznur Kablo: Cruz 13, Iagupova 22, Zandalasini 21, Tuğçe Canıtez 5, Williams 10, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 3, Ayşe Cora 1, Stokes 9, Esra Ural Topuz

Spar Citylift Girona: Coulibaly 16, Elonu 8, Mendy 24, Palau 14, Sykes 10, Andusic 6, Oma, Araujo, Buch 4

1. Periyot: 24-13

Devre: 46-40

3. Periyot: 66-51