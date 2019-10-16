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Fenerbahçe’nin gözü Milli yıldızda
Transfer Haberleri

Fenerbahçe’nin gözü Milli yıldızda

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Milli futbolcu Kenan Karaman'ı Fransa’da tribünden izledi. Sarı-lacivertliler, ocakta Fortuna’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 16 Ekim 2019 08:52

Fenerbahçe’de, ocak ayı transfer döneminin çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, önceki gün Fransa-Türkiye maçını tribünden takip etti. Comolli'nin Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan'ı izlemek için Fransa'ya gittiği ortaya çıktı.

Teknik Direktör Ersun Yanal, hem kanatlarda hem de santrfor arkasında görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Gurbetçi yıldızın menajerliği Kruse'nin de temsilcilik görevini Ersin Akan yapıyor. Yönetim, Akan aracılığıyla Alman kulübüne satın alma opsiyonlu teklif yapmaya hazırlanıyor.

Son güncelleme 08:52 | 16 Ekim 2019
Fenerbahçe fransa Kenan Karaman türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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