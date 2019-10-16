Fenerbahçe’nin gözü Milli yıldızda

Fenerbahçe’de, ocak ayı transfer döneminin çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, önceki gün Fransa-Türkiye maçını tribünden takip etti. Comolli'nin Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan'ı izlemek için Fransa'ya gittiği ortaya çıktı.

Teknik Direktör Ersun Yanal, hem kanatlarda hem de santrfor arkasında görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Gurbetçi yıldızın menajerliği Kruse'nin de temsilcilik görevini Ersin Akan yapıyor. Yönetim, Akan aracılığıyla Alman kulübüne satın alma opsiyonlu teklif yapmaya hazırlanıyor.