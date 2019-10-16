EURO 2020 Elemeleri gecenin sonuçları! İtalya gol yağdırdı…

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde 8. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’de elemelerin 8. haftası, 4 grupta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Öne çıkan maçta, F Grubu’nda İsveç, konuk ettiği İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 50. dakikada Marcus Berg, İspanya’nın golünü ise 90+2. dakikada Rodrigo kaydetti. İspanya, aldığı puanla EURO 2020’ye katılmayı garantiledi.

Daha önce EURO 2020’ye katılmayı garantileyen İtalya ise deplasmanda Lihtenştayn’ı 5-0’la geçerek günün en farklı galibiyetine imza attı.

MAÇ SONUCU | İsveç 1-1 İspanya | EURO 2020 Elemeleri F Grubu EURO 2020 Elemeleri F Grubu 8. hafta maçında İsveç ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1`lik beraberlikle sona erdi. İspanya bu sonuçla bir üst tura yükselmeyi garantiledi. İlgili Haberi Oku

Sonuçlar şöyle:

– D Grubu

Cebelitarık-Gürcistan: 2-3

İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

– F Grubu

Romanya-Norveç: 1-1

Faroe Adaları-Malta: 1-0

İsveç-İspanya: 1-1

– G Grubu

İsrail-Letonya: 3-1

– J Grubu

Finlandiya-Ermenistan: 3-0

Yunanistan-Bosna Hersek: 2-1

Liechtenstein-İtalya: 0-5