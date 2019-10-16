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EURO 2020 Elemeleri gecenin sonuçları! İtalya gol yağdırdı…
Milli Takımlar

EURO 2020 Elemeleri gecenin sonuçları! İtalya gol yağdırdı…

Elemelerin 8. haftası, 4 grupta oynanan 9 maçla sona erdi. İsveç ile deplasmanda 1-1 berabere kalan İspanya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

16 Ekim 2019 00:02

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde 8. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’de elemelerin 8. haftası, 4 grupta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Öne çıkan maçta, F Grubu’nda İsveç, konuk ettiği İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 50. dakikada Marcus Berg, İspanya’nın golünü ise 90+2. dakikada Rodrigo kaydetti. İspanya, aldığı puanla EURO 2020’ye katılmayı garantiledi.

Daha önce EURO 2020’ye katılmayı garantileyen İtalya ise deplasmanda Lihtenştayn’ı 5-0’la geçerek günün en farklı galibiyetine imza attı.

15 Ekim 2019 MAÇ SONUCU | İsveç 1-1 İspanya | EURO 2020 Elemeleri F Grubu EURO 2020 Elemeleri F Grubu 8. hafta maçında İsveç ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1`lik beraberlikle sona erdi. İspanya bu sonuçla bir üst tura yükselmeyi garantiledi. İlgili Haberi Oku

Sonuçlar şöyle:

– D Grubu

Cebelitarık-Gürcistan: 2-3

İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

– F Grubu

Romanya-Norveç: 1-1

Faroe Adaları-Malta: 1-0

İsveç-İspanya: 1-1

– G Grubu

İsrail-Letonya: 3-1

– J Grubu

Finlandiya-Ermenistan: 3-0

Yunanistan-Bosna Hersek: 2-1

Liechtenstein-İtalya: 0-5

Son güncelleme 00:02 | 16 Ekim 2019
italya
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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