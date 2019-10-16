Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası’nda 7. gün heyecanı

Mart ayında kaybettiğimiz Türk basınının duayen gazetecisi Ertuğrul Akbay’ın anısına ilk kez düzenlenen tenis turnuvası 7. gününde tüm hızıyla devam ediyor.

Etiler Tenis Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı ve Türk Tenis Federasyonu’nun himayesindeki organizasyon tüm tenis severler tarafından büyük beğeni topluyor.

20 Ekim’deki ödül töreniyle tamamlanacak turnuvada toplam 552 tenisçi korta çıkacak.

Türkiye’nin farklı illerinden katılım olması turnuvanın başarısını gösterdi.

GÜNÜN PROGRAMI

14:45 AYLİN ENGÖR – SELİN KIR (18+ Kadın A.T.)

15:00 İBRAHİM SEMİH TORTAMIŞ & SEMİ NATAN – NECATİ AYDIN & MEHMET HASİP EROL (55+ Erkek Çiftler)

14:30 GONCA SARAÇ – HAVVA TÜREDİ (55+ Kadın A.T.)

Müteakip NEDİM AKKOHEN – İ.TURGUT KARACAOĞLU (70+ Erkek A.T.)

16:00 OGUZHAN GÜZEL – CENGİZ YEŞİLYURT (45+ Erkek A.T.)

16:00 ÇETİN KEÇELİ – ÇETİN HUTEN (60+ Erkek A.T.)

16:00 SABRİ SİNAN – CEMİL DERE (50+ Erkek A.T.)

16:30 ZAHİDE HENZEL OLGUN & OYA ÖZER – HAVVA TÜREDİ & GÜLİZ GÖKTEKİN (55+ Kadın Çiftler)

17:30 AYDAN BOZAYDIN & ESER AYDOSLU – FATMA GÖKSAL & MELİHA ÖZGÜN CANAN (45+ Kadın Çiftler)

17:30 AVRAM BİHAR – FUAT SABRİ BİRGEN (60+ Erkek A.T.)

17:30 İSMAİL HAKAN YANGIN – İBRAHİM ÖZTÜRK (45+ Erkek A.T.)

17:30 HAYRİYE BELGİN YIKILMAZ & MİSKET GÜLEN – GONCA SARAÇ & TÜLİN MELEK (55+ Kadın Çiftler)

18:30 HATİCE BULUT – BİRBEN BÜYÜKÜNALDI (18+ Kadın A.T.)

18:45 SENEM ERDOĞDU – AYŞE AYSEN ÖZGELEN (40+ Kadın A.T.)

18:45 KAYRA UÇAR – OSMAN KAYAHAN GÖLTEPE (40+ Erkek A.T.)

19:00 NUR SORUCU & HANDAN GÜLMEZ – SUNA TANYILDIZ & EZGİ HANÇER (45+ Kadın Çiftler)

19:00 RUKİYE EMİNE ÖZAKAT & FRANCA MARİA HELLRİGL – NURDAN ALTUNA OYMAN & AYŞE BARELİ (45+ Kadın Çiftler)

20:00 PELİN ERGÜDER – MEHTAP ÇETİNKAYA (40+ Kadın A.T.)

20:00 ESRA GÜNDEŞ SUTEKİN – DERYA KIZILKAN (45+ Kadın A.T.)

20:00 SENEM ERDOĞDU & MÜGE GÜZELBEY – HATİCE BULUT & FATMA KIRCI (35+ Kadın Çiftler)

20:00 FİDAN KIRBAÇ ÖZBAKIR & MEHMET EKŞİ – ŞEYMA ÖZERLER & MEHMET TEVFİK EROSKAY (55+ Erkek ve Kadın Çiftler)

20:00 ÜNAL TÖMEN – KENAN ESMER (50+ Erkek A.T.)

21:15 SELİN KIR & EMRE ARDA GENÇ – ASLI IREM KOCABAY & ADEM ÖZMERAL (18+ Erkek ve Kadın Çiftler)

21:15 MEHTAP ÇETİNKAYA & DERYA KIZILKAN – GÖKÇE NUR TEMEL & DEMET UZUN (35+ Kadın Çiftler)

21:15 VOLKAN HARMAN & SİNEM ERGUN – EMRE AYDIN & AYLİN ENGÖR (18+ Erkek ve Kadın Çiftler)

21:15 CANSEL ELÇİN – SERDAR TEMEL (45+ Erkek A.T.)

21:15 METE TULUHAN AKBULUT – EFE CAN AKBIYIK (25+ Erkek A.T.)

22:30 ÇAĞRI ÇAKIR & ELVAN BAKIŞKAN – KAMİL EMİR AKTUNÇ & ÖZGE ERGUVAN (18+ Erkek ve Kadın Çiftler)

22:30 KEREM ŞHEZAD JOYA – HÜSEYİN CAN TURAN (25+ Erkek A.T.)

22:30 NAZIM BERK KALYONCU – AHMET RASİM GALİ (25+ Erkek A.T.)

22:30 MEVLÜT ONUR TAVUKÇUOĞLU – CEM SİNCİ (25+ Erkek A.T.)

22:30 YALCIN KAYA & EMRE AYDIN – ONUR KAUR & NURİ ERSİN TARIM (18+ Erkek Çiftler)