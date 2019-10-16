Erdoğan: UEFA’dan ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye’nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta futbolcular gol sevincini asker selamı ile yaşamıştı.

UEFA’nın, A Milli Takım’da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna disiplin soruşturması başlattığı hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Konuyla ilgili AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben onu da doğrusu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile böyle bir şeyi oldu. Griezmann’a bir şey mi yaptılar, herhangi bir şey verdiler mi? Burada ise şu anda milli takımın bir milli bakışı var, bu milli bakışını da oradaki bütün seyircilerle paylaşıyor. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Ben buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında, bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu`dan UEFA`nın asker selamına soruşturma hakkında ilk yorum Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA`nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamına soruşturma başlatmasına ilişkin, Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum dedi. İlgili Haberi Oku