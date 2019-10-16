Çok tartışılan asker selamı FIFA 19’da da var!

Dünya spor kamuoyu, Türkiye A Milli Futbol takımımızın Arnavutluk ve Fransa karşısında yaptıkları gol sevincini tartışıyor. UEFA, Türkiye’nin asker selamı ile yaptığı gol sevinci hakkında soruşturma başlatıldığını açıklarken birçok Avrupa ülkesinden de konu hakkında tepkiler yağıyor.

UEFA tarafından “Türk oyuncuların, Fransa maçındaki potansiyel politik ve provokatif hareketi nedeniyle bir müfettiş görevlendirilmiştir. İncelemenin sonucunda bilgi paylaşılacaktır” açıklaması yapıldı. Bu soruşturmaya tepki gösteren Türk taraftarlar ise sosyal medyada video oyunu FIFA’yı örnek göstererek bu karara itiraz ediyor.

25 yıllık tarihinde 300 milyona yakın kopya satan FIFA, tarihin en çok satan spor oyunu unvanına sahip. FIFA 19 ve FIFA 18’in tek başına 20 milyon kopya satıldığı ve oyunun yapımcısı EA Sports’a 2,3 milyar Euro gelir getirdiği biliniyor. Oyunu popüler yapan ana etkenin ise gerçekçi bir futbol deneyimi sunması olduğu belirtiliyor.

Buna bağlı olarak FIFA 19’da oyuncular gol attıktan sonra golü atan futbolcuya 116 farklı gol sevinci yaptırabiliyor. Bunlardan biri de asker selamı.

Playstation’da oynarken bunu R1’e basılı tutarken üçgene basarak;

XBOX’ta oynarken RB’ye basılı tutarken Y tuşuna basarak yapmak mümkün.