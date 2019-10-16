Cebelitarık Gürcistan maçında ‘asker selamı’ verdi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu mücadelesinde Cebelitarık ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Gürcistan’a 3 puanı getiren golleri 10. dakikada Giorgi Kharaishvili, 21. dakikada Jaba Kankava ve 84. dakikada Giorgi Kvilitaia kaydetti. Cebelitarık’ın gollerini ise 66. dakikada Lee Casciaro ve 74. dakikada Roy Chipolina attı. Cebelitarık futbolcuları EURO 2020 Elemeleri’nde ilk kez gol sevinci yaşadı.
ROY CHIPOLINA ASKER SELAMI VERDİ
Chiplona attığı golden sonra tribünlere giderek ‘asker selamı’ verdi. 36 yaşındaki futbolcunun bu hareketi sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan olayı oldu. A Milli Takımımızın Fransa maçında yaptığı ‘asker selamı’ sevinci için soruşturma başlatan UEFA’nın Cebelitarık futbolcusunun bu hareketi sonrası ne yapacağı merak konusu oldu. Oyuncunun bu sevinci neden yaptığı hala belirsizliğini koruyor.