Cebelitarık Gürcistan maçında ‘asker selamı’ verdi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu mücadelesinde Cebelitarık ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Gürcistan’a 3 puanı getiren golleri 10. dakikada Giorgi Kharaishvili, 21. dakikada Jaba Kankava ve 84. dakikada Giorgi Kvilitaia kaydetti. Cebelitarık’ın gollerini ise 66. dakikada Lee Casciaro ve 74. dakikada Roy Chipolina attı. Cebelitarık futbolcuları EURO 2020 Elemeleri’nde ilk kez gol sevinci yaşadı.

ROY CHIPOLINA ASKER SELAMI VERDİ

Chiplona attığı golden sonra tribünlere giderek ‘asker selamı’ verdi. 36 yaşındaki futbolcunun bu hareketi sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan olayı oldu. A Milli Takımımızın Fransa maçında yaptığı ‘asker selamı’ sevinci için soruşturma başlatan UEFA’nın Cebelitarık futbolcusunun bu hareketi sonrası ne yapacağı merak konusu oldu. Oyuncunun bu sevinci neden yaptığı hala belirsizliğini koruyor.

UEFA asker selamına soruşturma açtı UEFA, Türkiye`nin Fransa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada asker selamı ile yaptığı gol sevinci hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Spor avukatı Taner Ünlü: Asker selamının cezai yaptırımı yok! Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa maçında verdiği asker selamına UEFA tarafında soruşturma başlatılması ile ilgili konuşan TFF Eski Tahkim, Disiplin ve Etik Kurulu üyesi, spor hukuku avukatı Taner Ünlü, Bu bir soruşturma ve sonrasında disiplin kuruluna sevkine gerek olmadığına karar verilecektir diye düşünüyorum dedi. İlgili Haberi Oku