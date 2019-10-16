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İspanya La Liga

Barselona’daki olaylar El Clasico’yu tehlikeye attı!

La Liga yönetimi, Katalonya'da yaşanan protestolar ve şiddet içeren eylemler nedeniyle El Clasico maçının Madrid'de oynanmasını talep etti.

16 Ekim 2019 21:44

La Liga yönetimi, Barcelona’nın Real Madrid’i ağırlayacağı bu ay oynanacak “El Clasico” karşılaşmasının Katalonya’daki olaylar nedeniyle Madrid’e alınmasını İspanya Futbol Federasyonu’ndan talep etti.

İspanya’nın Barselona kentinde son günlerde yaşanan protestolar ve şiddet içeren eylemlerin ardından La Liga yönetimi harekete geçti.

Barcelona ile Real Madrid arasında 26 Ekim Cumartesi günü Camp Nou Stadı’nda oynanacak karşılaşmada güvenlik sorunu yaşanabileceği gerekçesiyle La Liga, maçın Madrid’de oynanması için İspanya Futbol Federasyonu’ndan istekte bulundu.

İspanya Futbol Federasyonu ise talebe ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

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Son güncelleme 21:44 | 16 Ekim 2019
barcelona ispanya la liga Real Madrid
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