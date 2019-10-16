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Afyonkarahisar’da şampiyon Birkan Polat
Motor Sporları

Afyonkarahisar’da şampiyon Birkan Polat

2018 yılının Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Birkan Polat, Afyonkarahisar’da düzenlenen Göbeklitepe Kültür Finali’nde şampiyon oldu.

16 Ekim 2019 14:42

2018 yılının Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Birkan Polat, Afyonkarahisar'da düzenlenen Göbeklitepe Kültür Finali'nde mücadele verdi. Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nın da son ayağının yapıldığı Afyonkarahisar Göbeklitepe Kültür Finali Kupası’nda Birkan Polat Türkiye şampiyonu oldu.

Motosiklet akrobasi dalında Türkiye'nin en başarılı sporcusu olan Birkan Polat, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Afyonkarahisar Göbeklitepe Kültür Finali Kupası’nda mücadele eden Red Bull sporcusu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Son güncelleme 14:42 | 16 Ekim 2019
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