Adil Rami’den asker selamıyla Fransa’ya mesaj!

Fenerbahçe’nin Fransız futbolcusu Adil Rami, sarı-lacivertli kulübe imza attığı gün formasıyla asker selamı verdiği fotoğrafı, profil fotoğrafı yaptı.

Yok artık! Belçika`daki Beringen Türkgücü`nün 9 yaşındaki futbolcularına `asker selamı` soruşturması! Belçika`da faaliyet gösteren Türk kulübü `Türkse FC`nin (Beringen Türkgücü) altyapı oyuncuları bir maçtan sonra soyunma odasında asker selamı verince haklarında soruşturma başlatıldı. Belçika Futbol Federasyonu`nun amatör ve altyapı sporlarıyla ilgilenen bölümü olan Voetbal Vlaanderen`in Başkanı Marc Van Craen, konuyla ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin (UEFA), Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların gol sevinci sırasında verdikleri asker selamının siyasi provokasyon içerebileceği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatmıştı.

Adil Rami’nin profil fotoğrafını asker selamı verdiği bir fotoğraf ile değiştirmesi sosyal medyada Türk Milli Takımı’na destek olarak yorumlandı.