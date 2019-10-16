40’tan sonra milli takım

Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası Direktörü Fidan Kırbaç Özbakır, 10 Ekim'de başlayan ve pazar günü sona erecek organizasyonun sorunsuz ilerlediğini söyledi. Turnuvanın büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Özbakır, “17 yaşındayken kayakta şampiyon olmuştum. Ertuğrul Ağabey röportaj yapıp Günaydın gazetesinde yer verdi. Yıllar sonra teniste buluştuk. Sanki yaşıyormuş ve her an çıkıp gelecekmiş gibi. Ondan öğrendiğim birçok şey var. Herkes yaptığı işi iyi yapmalı ve işine saygı duymalı. Tanıdığım birçok kişi 40 yaşından sonra başlayıp milli takıma kadar yükseldi” dedi.

Tur atlayanlar

Selçuk Hatipoğlu, Daniela Cocos, Özkan Karaçoban, Hayim Semoil, Güliz Göktekin, Sabri Sinan, C.Umut Kadıoğlu, Bahadır Gezici, İhsan Gali, H.Selin Tüzel, Nevzat Kaya, Orhan Batur, Gürcan Şenyavaş, Emrullah Çiçek, Mehmet Tekdal.