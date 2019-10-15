Zoru başardık!

SAHAYA çıktık, karşımızda sanki dünya şampiyonu yok gibi maça başladık. Şunu mutlaka yazmam lazım, formalarımızı çok beğendim. Beyaz forma, kırmızı şort geceye renk kattı.

FRANSA, Tolisso, Matuidi, Sissoko orta sahasıyla ilk on beş dakikadan sonra oyuna ağırlığını koymak istedi. Griezmann ve Coman, savunmamızı yıpratmak isteyen oyunculardı. Forvette bir tek Burak'ı bırakıp, beşli orta saha tercih eden Şenol Güneş'in kadrosunun hiç pozisyon bulamaması normal ama rakibe çok gol arayışı bırakması, ilk devre bana anormal geldi. 4-5-1 anlayışı sanki olmadı. Orta sahada bir tek İrfan, Burak'ı pozisyona itebilecek bir oyuncuydu, o kadar…

İLK yarının ikinci bölümü bizim için gerilim dizileri gibiydi. Çok zorlandık, çok ter döktük. Bu tür maçlarda rakibe korku vermezsen çıkamazsın, oyun kuramazsın, pozisyon bulamazsın… Kalecileri Mandanda yere yatmadı yahu… Tamam anlıyorum, karşımızda Dünya şampiyonu var! Ama savunma anlayışımız, Çanakkale savunması gibi olmamalı, bu yüzyılda… Çok iyi bir nesil yakaladık çünkü… Bu maç hafızalarda Mert Günok'u ön plana çıkaracak…

İYİ ki Thierry Henry, futbolu çoktan bırakmış… İkinci yarı Burak golü atsa, mail kutum hakaretlerle dolardı eminim ama gerçekleri yazarım ben… Bu kadar kapanırsan, golü yer ve kaybedersin derken Kaan kafayı vurdu, tarihi bir gol atıp ayağa kalktık… Çok zorlandık ama bir puan mükemmel oldu, dün gece…

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