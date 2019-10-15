Yeniden Fenerbahçe’nin gündeminde! Mesut Özil heyecanı…

Fenerbahçe camiası, İngiltere'den gelen haberlerle heyecanlandı. Sezon başında da konuşulan ancak yüksek maaşı nedeniyle transferi çok zor olan Mesut Özil, bir kez daha sarı-lacivertlilerin gündemine girdi. İngiliz The Sun ve Mirror gazeteleri, Arsenal'da İspanyol menajer Unai Emery ile arası bozuk olan ve forma bulmakta Türk asıllı Alman yıldızın Londra'da 10 milyon Sterlin değer biçilen lüks evini satışa çıkardığını iddia etti.

Haberde, yıldız gurbetçinin Fenerbahçe'nin yanı sıra Milan ve İnter ile de görüştüğü, bu takımlardan biriyle anlaşma olasılığının yüksek olduğu bildirildi. Sportif Direktör Damien Comolli'nin, haftalık 350 bin Sterlin kazanan Mesut'un maaşının bir bölümünü Arsenal, bir bölümünün de Fenerbahçe tarafından karşılanması için pazarlık yaptığı, kiralık anlaşmasının 1.5 yıl olacağı ileri sürüldü.