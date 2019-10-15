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UNET Holon: 79 – Türk Telekom: 82
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UNET Holon: 79 – Türk Telekom: 82

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu A Grubu ilk hafta karşılaşmasında UNET Holon ile karşılaşan Türk Telekom, mücadeleyi 82-79 galibiyetle tamamladı

15 Ekim 2019 23:38

Basketbolda FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu A Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, konuk olduğu İsrail ekibi UNET Holon’u 82-79 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Türk Telekom, mücadelenin ilk çeyreğini 25-20 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi savunma yapan UNET Holon, devreye 44-43 üstünlükle girdi.

Karşılıklı sayılarla devam eden üçüncü çeyrek 59-59 eşitlikle sona ererken, son periyotta daha iyi hücum yapan Türk Telekom, sahadan 82-79 galip ayrıldı.

UNET Holon’da Malachi Richardson, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

15 Ekim 2019 PAOK: 60 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 69 | FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi 2019-20 sezonu D Grubu ilk maçında PAOK ile karşılaşan temsilcimiz Beşiktaş, mücadeleyi 69-60 kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:38 | 15 Ekim 2019
Türk Telekom UNET Holon
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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