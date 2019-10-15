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Umana Reyer: 76 – TOFAŞ: 65
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Umana Reyer: 76 – TOFAŞ: 65

Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, konuk olduğu İtalya temsilcisi Umana Reyer'e 76-65 mağlup oldu.

15 Ekim 2019 23:42

İtalya’nın Venezia kentindeki Taliercio Spor Salonu’nda oynanan 3. hafta mücadelesine iyi başlayan ev sahibi Umana Reyer, ilk çeyreğini 22-18 önde kapattığı karşılaşmanın devre arasına ise 42-31 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan İtalya ekibi, üçüncü periyotunu 58-49 önde geçtiği karşılaşmayı 76-65 kazandı.

TOFAŞ’ta Devin Williams, 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. B Grubu’nda ilk galibiyetini alan Umana Reyer 4’üncü, ikinci yenilgisini alan TOFAŞ ise 5’inci sırada yer aldı.

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Son güncelleme 23:42 | 15 Ekim 2019
tofaş Umana Reyer
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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