Umana Reyer: 76 – TOFAŞ: 65

İtalya’nın Venezia kentindeki Taliercio Spor Salonu’nda oynanan 3. hafta mücadelesine iyi başlayan ev sahibi Umana Reyer, ilk çeyreğini 22-18 önde kapattığı karşılaşmanın devre arasına ise 42-31 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan İtalya ekibi, üçüncü periyotunu 58-49 önde geçtiği karşılaşmayı 76-65 kazandı.

TOFAŞ’ta Devin Williams, 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. B Grubu’nda ilk galibiyetini alan Umana Reyer 4’üncü, ikinci yenilgisini alan TOFAŞ ise 5’inci sırada yer aldı.

UNET Holon: 79 - Türk Telekom: 82 FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu A Grubu ilk hafta karşılaşmasında UNET Holon ile karşılaşan Türk Telekom, mücadeleyi 82-79 galibiyetle tamamladı İlgili Haberi Oku