Türkiye İzlanda maçı ne zaman? EURO 2020’de Türkiye’nin sonraki maçı ne zaman?

Türkiye İzlanda maçı için geri sayım başladı. Gruptaki 9. maçında karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesi her iki takım açısından da büyük önem arz edecek. Milliler İzlanda karşısında alacağı 1 puan yetecek. Türkiye İzlanda maçı ne zaman?
TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye İzlanda maçı 14 Kasım Cuma akşamı Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.
EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU
TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda
17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye