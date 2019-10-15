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Trabzonsporlu futbolculardan anlamlı hareket!
Trabzonspor

Trabzonsporlu futbolculardan anlamlı hareket!

Trabzonsporlu futbolcular Doğan Erdoğan ve Ogenyi Onazi geçen yıl hayatını kaybeden taraftarlardan Gökhan Kılıç'ın anısına Trabzon Merkez Karakaya İlkokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı. Onazi ve Erdoğan, program öncesi Gökhan Kılıç'ın mezarını ziyaret etti.

15 Ekim 2019 21:22

Trabzonsporlu futbolcular Doğan Erdoğan ve Ogenyi Onazi’nin, Trabzon Merkez Karakaya İlkokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolculardan Doğan Erdoğan ve Ogenyi Onazi’nin, geçen yıl hayatını kaybeden taraftarlardan Gökhan Kılıç’ın anısına Trabzon Merkez Karakaya İlkokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Doğan Erdoğan’ın şu ifadelerine yer verildi:

“Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için hem eğlenceli hem de geleceğe dönük çok önemli bir etkinlik oldu. Bizler bir gün buradayız ama öğretmenlerimiz her gün çocuklarımızın gelişimi ve ülkemizin geleceği için emek harcıyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz.”

Ogenyi Onazi’nin de açılışta emek harcayan herkese teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, açılışın ardından oyuncuların taraftarlarla vakit geçirerek, minik öğrencilerle fotoğraf çektirdiği de kaydedildi.

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Son güncelleme 21:22 | 15 Ekim 2019
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