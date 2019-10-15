Trabzonspor’dan Obi Mikel açıklaması

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Abdulkadir Ömür, Onazi ve Ekuban ile önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Mikel katılmadı. Milli takım kamplarında bulunan Sörloth, Hosseini ve Uğurcan’ın ise perşembe günü Trabzon’a gelerek takıma dahil olacağı açıklandı. OBİ MİKEL AÇIKLAMASI

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Bordo-Mavili ekibin yıldız futbolcusu John Obi Mikel’in sağlık durumuna dair bilgilendirme yaptı.Dün yapılan antrenmanı yarıda bırakarak sahadan ayrılan ve bugünkü çalışmalarda da yer almayan Obi Mikel'in sağlık durumuyla ilgili konuşan Güven; “Oyuncumuza bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda grade 1 uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takımın hafif sakatlığı bulunan Sturridge antrenmanda takımla birlikte yer almazken, son yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak çalışan Filip Novak ile Abdulkadir Parmak ise takımla idmana katıldı.

Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaparken, ikinci bölümde ise taktik ağırlı çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise Novak takımdan ayrılarak salonda çalışmaya geçti.