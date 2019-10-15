SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Teröristler Kızıltepe’de sivillere saldırdı: 2 şehit 12 yaralı
Tarihi randevuda gol sesi çıkmadı
Milli Takımlar

Tarihi randevuda gol sesi çıkmadı

Kuzey Kore ile Güney Kore'yi başkent Pyongyang'da 29 yıl sonra karşı karşıya getiren 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Eleme Grubu maçı, 0-0 sona erdi.

15 Ekim 2019 14:04

Kuzey Kore ile Güney Kore’yi başkent Pyongyang’da 29 yıl sonra karşı karşıya getiren 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Eleme Grubu maçı, 0-0 sona erdi.

Kuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 2. tur H Grubu’nda Güney Kore’yi ağırladı. İki takımın başkent Pyongyang’da 29 yıl sonra karşı karşıya geldiği mücadele, 0-0 sona erdi. Karşılaşma için Güney Kore taraftarları ile yabancı basın mensuplarının stada girmesine izin verilmedi. Maç ayrıca canlı olarak yayınlanmadı.

Güney Kore, en son 1990’da bir hazırlık maçında Kuzey Kore’de sahaya çıkmıştı. FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu üyesi iki ülke milli takımı, aralarındaki maçları genelde Güney Kore veya üçüncü bir ülkede oynuyordu.

Son güncelleme 14:04 | 15 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
18/10/2019 - 20:30
-
Sivasspor
Antalyaspor
19/10/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR