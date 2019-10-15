SON DAKİKA | UEFA, Türk futbolcuların ‘asker selamı’ için soruşturma başlatıldığını açıkladı!

Fransa ve Arnavutluk’un şikayetleri üzerine UEFA, A Milli Futbol Takımımızın ‘asker selamı’ gol sevincine soruşturma başlatıldı.

UEFA’dan yapılan açıklamada, A Milli Takım’da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde geçen cuma günü Arnavutluk ve dün Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak bir müfettiş atandığı belirtilirken, “Türk oyuncuların, Fransa maçındaki potansiyel politik ve provokatif hareketi nedeniyle bir müfettiş görevlendirilmiştir. İncelemenin sonucunda bilgi paylaşılacaktır” denildi.

A Milli Takım’da futbolcular, konuk ettiği Arnavutluk’u 1-0 mağlup ettiği ve Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda attıkları gollerin ardından asker selamı vererek bu golleri Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe armağan etmişti.

Öte yandan UEFA, Bulgaristan-İngiltere maçındaki ırkçı tezahüratlar üzerine taraflar hakkında soruşturma açtığını da bildirdi.

MEHMET KASAPOĞLU: UEFA'YI SPORUN RUHUNA UYGUN DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM

UEFA’nın resmi açıklamasından önce konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu şu açıklamaları kullanmıştı:

“Algıyı başka yönlere çekmek isteyenlerin yanlış işlerle uğraştığını vurgulamak istiyorum. Eğer sesiniz çıkacaksa, Griezmann'ın selamında çıksaydı. UEFA'yı sporun ruhuna uygun davranmaya davet ediyorum. Henüz teyit edemedik ama böyle bir durumun ortaya atılması bile garip. Böyle bir kararın bize değil, TFF'ye ulaştığı yönünde bilgiler var ancak bu bilgiler teyide muhtaç. Sahadaki başarısızlığını başka şekilde örtmek isteyenler bu ısrarından vazgeçmeli. Futbolcularımızı alın terini ortaya koydu. Değerli futbolcularımızın Mehmetçiğimize olan sevgisini, selamını farklı yöne evirmek isteyenler var. Sahadaki başarısızlığı birtakım oyunlarla başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını, dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini düşünüyorum”

Fransız kanalı M6 asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı Türkiye`nin Fransa ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcularının asker selamı vererek yaptığı gol sevincinin neden yayınlanmadığına açıklık getirdi. İlgili Haberi Oku