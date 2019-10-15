Son dakika! Şok iddia… UEFA ‘asker selamı’ sevinci için soruşturma başlattı

Milli Takımımız, EURO 2020 elemeleri Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan’ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; ‘Barış Pınarı Harekâtı’nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti. NTV’de yer alan habere göre; UEFA bu sevinç ile ilgili soruşturma başlatarak TFF’den savunma istedi.

MEHMET KASAPOĞLU: UEFA’YI SPORUN RUHUNA UYGUN DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: ”Algıyı başka yönlere çekmek isteyenlerin yanlış işlerle uğraştığını vurgulamak istiyorum. Eğer sesiniz çıkacaksa, Griezmann’ın selamında çıksaydı. UEFA’yı sporun ruhuna uygun davranmaya davet ediyorum. Henüz teyit edemedik ama böyle bir durumun ortaya atılması bile garip. Böyle bir kararın bize değil, TFF’ye ulaştığı yönünde bilgiler var ancak bu bilgiler teyide muhtaç.

Sahadaki başarısızlığını başka şekilde örtmek isteyenler bu ısrarından vazgeçmeli. Futbolcularımızı alın terini ortaya koydu. Değerli futbolcularımızın Mehmetçiğimize olan sevgisini, selamını farklı yöne evirmek isteyenler var. Sahadaki başarısızlığı birtakım oyunlarla başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını, dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın dünyaca ünlü futbolcusu Griezmann, 2018 Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a asker selamı vermişti.

Millilerimizden Stade De France’ta üçlü şov… pic.twitter.com/KbtSe1l9ku — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2019

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