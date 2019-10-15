Şenol Güneş’ten Fransız gazeteciye cevap! ‘Bu iş Trump’ın işi…’

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şenol Güneş toplantıda Fransız bir gazetecinin Bulgaristan-İngiltere maçında yaşanan ırkçılık olayları ve Türk oyuncuların asker selamı ile ilgili sorduğu soru üzerine çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Şenol Güneş’in yaptığı açıklamalar:

‘HASTALIK İÇİN SAVAŞANLAR SİLAH ÜRETİYORSA…’

“Bulgaristan-İngiltere maçında da keşke böyle durumlar yaşanmasaydı. Üzgünüm. Futbol birleştirici bir unsurdur. Bakın, burada hep birlikteyiz. İnsanlık nereye gidiyor? Bu dünya içinde birlikte yaşamayı bilmemiz gerekiyor. Ülkemizle ilgili iddia edilen durumlara keşke maruz kalmasaydık. Hastalık için savaşanlar, silah üretiyorsa, bu işin nedeni belli demektir. İnşallah büyük takımlar, büyük devletler, büyük insanlar kendinden küçük gördükleri insanlara güzel örnek olurlar. İyinin ortaya çıkması için bir yarıştır futbol. Refah, bir ülkeyle olmaz. Tüm ülkeler bunu yaşayabilmeli. Irk, dil, din ayrımının, terörün olduğu bir ortam herkesi rahatsız eder. Bizde bir söz vardır, ‘komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir.’ Keşke hiç böyle bir duruma maruz kalmasaydık.

‘BUNLARI TRUMP’A MACRON’A SORUN…’

Asker selamında kötü niyet aramak doğru değil. Askerlerimize sahip çıkmak için yapıyoruz. Askerlerimiz gitsin de birilerini öldürsün diye yapmıyoruz. Bunları hep bana soruyorsunuz ama bunlar bu beni de aşar, Trump’ın işi bu, Macron’un işi. Dünyayı yöneten onlar, ben takımı zor yönetiyorum.”

‘BERABERLİK İSTİYORUM DEMİŞTİM’

Allah’ıma şükür ediyorum. Buraya gelene kadar bütün oyuncularımız özveriyle geldiler. Fransa güçlü bir takım tedbirli oynamak zorundaydık. Zor bir maçtı. Taraftarları iyiydi. Bizim taraftarımızın sadece köşede değil tüm stadyumda hissettik. Fransa iyi bir takım, futbulcularım hak ettikleri 1 puan aldılar. Futbolcuları anlından öpüyorum. Milletimize umut verdik, bu umudu mutluluğa taşımak istiyoruz. İzlanda maçının rövanşını alarak şampiyonaya gitmek istiyoruz.

Bizim sayımız az ama kalitemiz iyiydi. Türkiye’den gelen taraftar azdı ama Avrupa’dan gelen taraftarımız çoktu. Hepsine teşekkür ediyorum. Berabere kaldık. O da benim hatam; maçtan önce ilk defa beraberlik istiyorum demiştim. Zeki sakatlandı, Nazım vardı. Oyunun gidişatına göre Kaan’ı tercih ettik. Genel olarak 1 puan bizim için sevindirici. Takımımıza ve buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Lider olmamız bizi sevindiriyor ve mutlu ediyor. İnşallah devam ederiz. İzlanda maçı final olacak. Mutluyuz, Fransa gibi güçlü bir takıma karşı iki maçta 4 puan almak çok güzel.