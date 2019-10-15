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ÖZET İZLE: Fransa Türkiye maç özeti! ‘Ne mutlu Türküm diyene’
Milli Takımlar

ÖZET İZLE: Fransa Türkiye maç özeti! ‘Ne mutlu Türküm diyene’

EURO 2020 elemelerinde Fransa ile Türkiye A Milli Futbol takımımız mücadele etti. Zorlu mücadelede bir puan almayı başaran millilerde Melih Demiral maça damga vurdu. Fransa Türkiye maçı ardından açıklamalarda bulunan Melih Demiral, 'Başka söze gerek yok. Ben şunu söylemek istiyorum.. Ne mutlu Türküm diyene' dedi. İşte Fransa Türkiye maç özeti...

15 Ekim 2019 07:57

İlk maçta yendiğimiz Fransa deplasmanından bir puan ile dönmeyi başardık. Türkiye A Milli futbol Takımımızın mücadelesi tüm ülke tarafından takdir topladı. Mücadeleyi kaçıranlar için Fransa Türkiye maç özeti haberimizde.

FRANSA TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ İZLE

FORMAYI YERDEN ALARAK ÖPTÜ

“Başka söze gerek yok. Ben şunu söylemek istiyorum.. Ne mutlu Türküm diyene. Çok gururluyuz, mutluyuz. Taraftarımız burada bizi yalnız bırakmadı. Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonası'na katılacağız” ifadelerini kullandı. Merih'in bu açıklamaları ve performansı sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Maç içerisinde yaşanan bir pozisyonda forması yırtılan Merih Demiral formasını değiştirmek için kenara geldi. Ay yıldızlı formayı değiştirdiği sırada yere düşüren genç futbolcu yaptığı hareketle gecenin en çok konuşulan görüntüsünü imza attı. Formayı yerden alarak öpen ve tekrar sırtına geçiren Merih'in o anları büyük takdir topladı.

Son güncelleme 07:57 | 15 Ekim 2019
euro 2020 fransa maç öeti milli takım özet izle türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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