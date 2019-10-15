ÖZET İZLE: Fransa Türkiye maç özeti! ‘Ne mutlu Türküm diyene’

İlk maçta yendiğimiz Fransa deplasmanından bir puan ile dönmeyi başardık. Türkiye A Milli futbol Takımımızın mücadelesi tüm ülke tarafından takdir topladı. Mücadeleyi kaçıranlar için Fransa Türkiye maç özeti haberimizde.

FRANSA TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ İZLE

FORMAYI YERDEN ALARAK ÖPTÜ

“Başka söze gerek yok. Ben şunu söylemek istiyorum.. Ne mutlu Türküm diyene. Çok gururluyuz, mutluyuz. Taraftarımız burada bizi yalnız bırakmadı. Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonası'na katılacağız” ifadelerini kullandı. Merih'in bu açıklamaları ve performansı sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Maç içerisinde yaşanan bir pozisyonda forması yırtılan Merih Demiral formasını değiştirmek için kenara geldi. Ay yıldızlı formayı değiştirdiği sırada yere düşüren genç futbolcu yaptığı hareketle gecenin en çok konuşulan görüntüsünü imza attı. Formayı yerden alarak öpen ve tekrar sırtına geçiren Merih'in o anları büyük takdir topladı.