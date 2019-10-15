Olimpiyatlara katılan en genç Türk sporcu olan Tutya Yılmaz’dan şok karar!

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden milli jimnastikçi Tutya Yılmaz, jimnastiği bıraktığını açıkladı. Tutya Yılmaz sosyal medya hesabından “”Jimnastiği bıraktım” mesajını paylaştı.
Ülkemizi artistik jimnastikte başarıyla temsil eden Tutya Yılmaz jimnastiği bıraktığını sosyal medya hesabından açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tutya Yılmaz, “3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim” sözleriyle jimnastiğe veda etti.
Tutya Yılmaz’ın vedası “Biraz daha yazarsam ağlayacağım sanırım. Her şey için teşekkürler, hakkınızı helal edin. Profesyonel spor yaşamım bitmiş olsa da spora devam elbette. Farklı projelerle buralarda olmaya devam edeceğim. Sevgiyle, mutlulukla ve sağlıkla kalın Herkese kucak dolusu sevgiler” mesajıyla son buldu.
Tutya Yılmaz geçtiğimiz aylarda sosyal medyada vücuduyla ilgili yapılan bazı yorumlara tepki göstermiş ve “Senin “Kas Yığını” dediğin şey benim 16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey” demişti.
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3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim. Daha da önemlisi milli sporcu olarak ay yıldızlı armayı taşımak, bu ülkeye hizmet etmek benim için şerefti; hayatım boyunca bu gururu onurla taşıyacağım. Bugüne kadar tüm manevi desteklerini üzerimde hissettiğim Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. @kasapoglu ‘na, Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki; jimnastik yaptığım süre boyunca katıldığım yarışmalarda podyuma hiçbir zaman madalya amacı ile çıkmadım. Benim esas ve öncelikli amacım; yapabildiğimin en iyisini yaparak ülkemi uluslararası alanda başarıyla temsil etmekti.Bunu başardığıma inanıyor, başarı haneme kaydediyorum. 17 yıl boyunca sayısız kez yarıştım, sayamadığım kadar madalya kazandım fakat 17 yılda kazandığım en kıymetli madalyam benden ilham alarak jimnastiğe başlayan minik kardeşlerim, çocuklarına beni rol model olarak örnek gösteren ailelerin sevgisi oldu. 20 yaşında bir genç kız için bundan daha büyük bir başarı ve mutluluk var mı? Bu onur madalyasını hayatım boyunca gururla taşıyacağım. Eğitim, benim ve ailem için her zaman en büyük önceliğimiz oldu. Bu sürede eğitimin ve sporun bir arada götürülebileceğini gösterdiğime inanıyorum. Jimnastik kariyerim devam ederken anaokulunda başlayıp lise mezuniyetim dahil @itu1773 gibi köklü ve akademik geleneği olan bir eğitim kurumundan başarıyla mezun oldum. Elbette ki bu başarıda öğretmenlerimin, okul yöneticilerimin katkısı, emeği çok yüksek. @itugvo Ailesine ne kadar teşekkür etsem az! İyi ki varsınız! Milli formamın yanı sıra İTÜ Spor Kulübü sporcusu olarak İTÜ forması ile yarışmakta hayatım boyunca unutmayacağım en kıymetli tecrübelerimden biri oldu. İTÜ Spor Kulübüne de teşekkürlerimi sunuyorum. Devamı yorumlarda…
TUTYA YILMAZ KİMDİR?
16 yaşındayken Bakü’de düzenlenen Avrupa Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etti.
2014 yılında İtalya’da düzenlenen Akdeniz Gençler Şampiyonası’nda denge aletinde altın madalya kazandı.
2016 yılında Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı elde etti. 2021 Londra’ya katılan Göksu Üçtaş’tan sonra Olimpiyatlar’da yer alan ikinci Türk kadın jimnastikçi oldu.