Olimpiyatlara katılan en genç Türk sporcu olan Tutya Yılmaz’dan şok karar!

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden milli jimnastikçi Tutya Yılmaz, jimnastiği bıraktığını açıkladı. Tutya Yılmaz sosyal medya hesabından “”Jimnastiği bıraktım” mesajını paylaştı.

Ülkemizi artistik jimnastikte başarıyla temsil eden Tutya Yılmaz jimnastiği bıraktığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tutya Yılmaz, “3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim” sözleriyle jimnastiğe veda etti.

Tutya Yılmaz’ın vedası “Biraz daha yazarsam ağlayacağım sanırım. Her şey için teşekkürler, hakkınızı helal edin. Profesyonel spor yaşamım bitmiş olsa da spora devam elbette. Farklı projelerle buralarda olmaya devam edeceğim. Sevgiyle, mutlulukla ve sağlıkla kalın Herkese kucak dolusu sevgiler” mesajıyla son buldu.

Tutya Yılmaz geçtiğimiz aylarda sosyal medyada vücuduyla ilgili yapılan bazı yorumlara tepki göstermiş ve “Senin “Kas Yığını” dediğin şey benim 16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey” demişti.

TUTYA YILMAZ KİMDİR?

16 yaşındayken Bakü’de düzenlenen Avrupa Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etti.

2014 yılında İtalya’da düzenlenen Akdeniz Gençler Şampiyonası’nda denge aletinde altın madalya kazandı.

2016 yılında Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı elde etti. 2021 Londra’ya katılan Göksu Üçtaş’tan sonra Olimpiyatlar’da yer alan ikinci Türk kadın jimnastikçi oldu.