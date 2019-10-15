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Merih Demiral maça damga vurdu! ‘Ne mutlu Türküm diyene
Milli Takımlar

Merih Demiral maça damga vurdu! ‘Ne mutlu Türküm diyene

Fransa ile 1-1 berabere kalarak müthiş bir mücadele ortaya koyduğumuz maçta yıldızlaşan Merih Demiral maç sonunda açıklamalarda bulundu. Tek bir şey söylemek istiyorum diyen Merih sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

15 Ekim 2019 00:13

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 19 puanla liderliğini sürdürdü.

Yaptığı kritik savunma müdahaleleriyle geceye damga vuran Merih Demirel karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Asker selamı vererek Mehmetçiğe selam gönderen genç yıldızımız yayıncı kuruluşun mikrofonuna net bir açıklama yaparak:

”Başka söze gerek yok. Ben şunu söylemek istiyorum.. Ne mutlu Türküm diyene. Çok gururluyuz, mutluyuz. Taraftarımız burada bizi yalnız bırakmadı. Allah’ın izniyle Avrupa Şampiyonası’na katılacağız” ifadelerini kullandı. Merih’in bu açıklamaları ve performansı sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

İŞTE MERİH’İN FRANSA MAÇI PERFORMANSI:

Kazandığı ikili mücadele: 4

Kaybettiği ikili mücadele: 1

Top Kapma: 3

Uzaklaştırma: 9

Pas Arası: 2

Topla Buluşma: 51

Pas Yüzdesi: %82.4

Son güncelleme 00:15 | 15 Ekim 2019
fransa Merih Demiral milli takım türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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