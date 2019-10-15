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MAÇ SONUCU | İsveç 1-1 İspanya | EURO 2020 Elemeleri F Grubu
Milli Takımlar

MAÇ SONUCU | İsveç 1-1 İspanya | EURO 2020 Elemeleri F Grubu

EURO 2020 Elemeleri F Grubu 8. hafta maçında İsveç ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İspanya bu sonuçla bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

SKOR DIŞ HABER 15 Ekim 2019 23:57

EURO 2020 Elemeleri F Grubu 8. hafta karşılaşmasında İspanya’yı konuk eden İsveç, öne geçtiği maçın uzatma anlarında yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz geçilen maçın 50. dakikasında Marcus Berg’in attığı gol İsveç’i 1-0’lık üstünlüğe taşırken 60. dakikada sakatlanan kaleci David de Gea yerini Kepa’ya bıraktı.

Beraberlik için bastıran İspanya aradığı golü 90+2’de Rodrigo’nun ayağından buldu ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla lider İspanya 20 puana ulaşırken EURO 2020’ye katılmayı da garantiledi. İkinci sıradaki İsveç puanını 15 yaptı ve Romanya’nın puan kaybı yaşadığı hafta farkı arttırma şansını kaçırdı.

Son güncelleme 23:57 | 15 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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