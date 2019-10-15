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Kayserispor’da futbolcular idmana çıkmadı! Protesto…
Süper Lig

Kayserispor’da futbolcular idmana çıkmadı! Protesto…

İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolcular, kulüpten alacakları yatırılmadığı için bugünkü idmana çıkmadı.

15 Ekim 2019 19:50

Kayserisporlu futbolcular, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine bugün yapılması gereken antrenmana çıkmadı.

Yöneticilerin, ödeme için 15 Ekim 2019 tarihine kadar alacaklarının hesaba yatırılacağı sözü alan futbolcular, bu sözün yerine getirilmemesi üzerine protesto ederek idmana çıkmadı.

Saat 14.00’de yapılması gereken ancak sonradan 18.00’e alınan antrenmana çıkmayan futbolcular, yöneticiler tarafından ikna edilemedi. Futbolcuların idmana çıkmayacağı haberini öğrenip tesislere giden yöneticiler, problemi çözemedi.

Yöneticilerin, ödemeler için cuma gününe kadar müddet istediği ancak futbolcuların, en azından 1 aylık ödemelerin bugün yapılmasını istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı futbolcular, yaklaşık 1 saat süren toplantı neticesinde yönetime süre verdi ancak idmana çıkmama kararında diretti.

Morallerin son derece bozuk olduğu sarı-kırmızılı takımda malzemeciler de, idman sahasındaki malzemelerini topladı. Kayserisporlu futbolcular, dün de idmana çıkmayacaktı ancak yönetimin süre istemesi ile ikna oldular.

Kayserisporlu futbolcular, dün 5’e 2 kısa paslaşma yaparak idmanı tamamlamıştı.

Son güncelleme 19:51 | 15 Ekim 2019
İstikbal Mobilya Kayserispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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