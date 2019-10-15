İsmail Ünal: ‘Seba’nın mirası sürecek’

Beşiktaş’ta seçimli kongre haftasına girildi ve başkan adaylarından İsmail Ünal, SÖZCÜ'ye özel ziyarette bulundu. Siyah-beyazlıların özüne dönmesi gerektiğine vurgu yapan Ünal, “Haziranda aday olmayı düşündük ama 2 yıl üst üste şampiyonluk kazanmış olan Fikret Orman'a bir şans verilmeliydi. Ancak şu sırada dar bir alanda kongre yapılmasını doğru bulmuyorum. Aralıkta yapılması daha uygun olurdu. Biz ağaçlı yollardan yürüyerek yaşamımızı sürdürdük. ‘56'nın o bahçesindeki kuleler yapılırken yöneticiydik” dedi.

TEMEL BİR MODEL OLUŞACAK

Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “Biz bu kulübün aktif alanındayız. Hiçbir zaman pasif kalmadık. Süleyman Abi'yle birlikte yürüyen bir ekolüz. Seba'yı okuyarak değil yaşayıp tanıdım ve öğrendim. Onun okulunun öğrencisi olmaktan mutluluk duyuyorum.

Hiçbir zaman borçlanan yönetimde yer almadım. 100. yılda çok güçlü bir yönetimle başarılar yaşadık. Beşiktaş'ta temel bir model oluşturmamız lazım. Efsane isimlerimizin düşünceleriyle bu formayı terletenlerin yöneteceği bir kulüp olacağız. Beşiktaş'ın geleceğe yönelik çağdaşlığının temsilcisiyiz.

İLK GÖREVİMİZ TÜZÜK TADİLATI

“Başkanolursam tüzük tadilatı için çalışmalara başlayacağım. Ama eskisini atarak değil eskisini geliştirerek. Tüzük kongresinde sonuna kadar salonda kalmak gerekli. 50- 60 kişiyle tüzük oylanmaz.”

BORÇ YÖNETMEK SANATTIR

Mali ve idari olarak disiplinli bir yapı kuracağız. Bir açıklama yaptım: ‘Dar boğazdan geçerken açık denizlerle yarışmalıyız' diye ama olumlu bir cevap alamadım. Borçları azaltmak için Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşma önemlidir ama bunun tamamı yeterli değil. Yurtdışı kaynaklı görüşmelerimiz var. Borçları yönetmek bir sanattır. Dikilitaş'ta Süleyman Seba Spor Salonu var. O araziyi satmadan değerlendirebiliriz. Bir de Akatlar projesi… Bunlar bizim ve ekonomik katkı almak için camiayı birleştirecek yerler.