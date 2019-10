Hakan Çalhanoğlu tarihi golü anlattı: ‘Abi ikinci direğe at’

EURO 2020 Elemeleri’nde deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu maç sonrası kritik 90 dakika ile ilgili açıklamalarda bulundu.

’90 DAKİKA PES ETMEDİK’

“Bugünkü kahraman bizim takımımızdı, 90 dakika pes etmedik, oyundan düşmedik. 1-0’dan sonra bile yıkılmadık, golü bulduk. 1-0 öne geçtiklerinde burada Fransa’yla oynamak zor.”

‘İTALYAN TELEVİZYONU MAÇ SONU RÖPORTAJI POLİTİKAYA BAĞLADI’ “İlk yarı hocamızın farklı bir sistemiyle defansif oynadık ama ikinci yarı sistem değişti. 1-1 bizim için tabii ki çok iyi, 1 adım öndeyiz şu an. İtalyan televizyonu maç sonu röportajı politikaya bağladı ama ben maç ayrı politika ayrı dedim. Bizim ülkemiz farklı bir yer, biz her zaman her şekilde mutlu oluruz. Bugünkü performansımız çok iyiydi, umarım mutlu etmişizdir.”

‘ABİ İKİNCİ DİREĞE AT’ “Merih geldi golden önce, ‘Abi ikinci direğe at’ dedi. Müsait mi diye Merih’e baktım, Kaan’ın da oraya gittiğini gördüm daha kolay oldu. Topu da güzel attım, güzel gitti Allah’a şükür.”

