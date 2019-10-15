Gürkan Teoman kimdir?

Gürkan Teoman, 1978 senesinde; İstanbul’da Öğretim Görevlisi Hukukçu bir anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi.

İlkokula Levent İlköğretim Okulu’nda başlayan Gürkan Teoman, ortaokul ve liseyi; Saint Michel’de okudu.

Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra ülkü ocakları bünyesine katılan Teoman, çeşitli görevler aldıktan sonra yükseldi. Gürkan Teoman, kısa süre içerisinde İstanbul Etiler Ülkü Ocağı Başkanlığı görevine getirildi.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümünü tamamlayan Teoman, Türk Birliği ve Turan üzerine araştırmalar yaptı… Bu araştırmaları da hakim olduğu Fransızca üzerine hazırladı.

Fransa’da; Lille Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler bölümünde eğitim aldıktan sonra, vatani vazifesini yerine getirmek için askere gitti. Askerliğini; Adana Jandarma Bölge Komutanlığı’nda yaptı.

Vatani görevini tamamladıktan sonra Gürkan Teoman’ın sıradaki durağı; Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık idaresi oldu. Teoman, ilerleyen ilerleyen dönemlerde de medya ve iletişim sektöründe yer alan birçok medya kuruluşlarında araştırmacı gazetecilik ve program koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Siyasal ve stratejik iletişim alanlarında faaliyet göstermeye devam eden Gürkan Teoman, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca dillerine ileri seviyede hakim olan Teoman, Fenerbahçe Spor Kulubü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Üyesidir.

İki sene önce Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi Sorumlusu olan Gürkan Teoman, UEFA Avrupa Ligi maçı için şehre gelen Vitoria Guimaraes’li yetkililerden büyük övgü almıştı.

Gürkan Teoman, UEFA Avrupa Maçları Koordinatörü Hüseyin Bilgin ve Konyaspor Genel Müdürü Bahri Bıçakçı ile birlikte Portekiz temsilcisini havaalanında karşılarken Guimaraes Başkanı Julio Mendes, teknik direktör Pedro Martins ve takım kaptanı Pedro Henrique ile Hz Mevlana’nın İngilizce Mesnevisi’ni hediye etmiş ve çiçek takdim etmişti.

Gürkan Teoman ve Konyasporlu idarecilerin bu jesti karşısında, şaşkınlığını ve memnuniyetini gizleyemeyen Portekiz ekibinin başkanı Mendes, “Şehirde bu şekilde karşılanmak ömrümüz boyunca unutamayacağımız bir olaydı. Şu an anlıyorum ki; etrafımızda görünen polislere ihtiyaç konusu bile değil. Eğer herkes sizler gibi böylesine nazik ve misafirperverse inanıyorum ki; bu şehir bizleri bağrına basacaktır. Ve umarım; Portekiz’e geldiğinizde biz de sizleri aynı seviyede misafir edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Takım teknik patronu Pedro Martins de; Mesnevi’yi mutlaka okuyacağını belirtirken “Tüm dünyanın tanıdığı Mevlana Celaleddin Rumi’nin şehrine gelmekten büyük mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Gürkan Teoman şu anda; Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu’nda görev alıyor.

14 kişilik kurulda yer alan Teoman, Ali Güven, Alican Ulusoy, Özdem Bilirdönmez, Kaya Enişte, Zeynep Şener, Celalettin Çakıcı, Buse Arıcı, Hakkı Görken Perinçek, Hasan Gümüşkesen, Mustafa Yemlihalıoğlu, Mustafa Küçükmeral, Murat Kocakaya, Mehmet Besceli ve Aygün Denli’den oluşan ekibin bir parçasıdır.