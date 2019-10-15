Gary Medel 1 ay sahalardan uzak kalacak!

İtalya Serie A takımlarnıdan Bologna’da forma giyen eski Beşiktaşlı Gary Medel, sakatlığı nedeniyle 1 ay forma giyemeyecek.

Şili’nin Kolombiya ile 0-0 berabere kaldığı maçta uyluk kemiğinden sakatlanan tecrübeli futbolcunun son durumu belli oldu.

İtalya’ya dönen ve sağlık kontrolünden geçen Medel’in sağ biseps kasında lezyon olduğu açıklandı. Başarılı futbolcunun bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sezon başında Beşiktaş’tan Bologna’ya transfer olan Medel, Serie A’da 6 maçta forma giydi.

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