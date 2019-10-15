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Gary Medel 1 ay sahalardan uzak kalacak!
İtalya Serie A

Gary Medel 1 ay sahalardan uzak kalacak!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel, Şili Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.

SKOR DIŞ HABER 15 Ekim 2019 18:33

İtalya Serie A takımlarnıdan Bologna’da forma giyen eski Beşiktaşlı Gary Medel, sakatlığı nedeniyle 1 ay forma giyemeyecek.

Şili’nin Kolombiya ile 0-0 berabere kaldığı maçta uyluk kemiğinden sakatlanan tecrübeli futbolcunun son durumu belli oldu.

İtalya’ya dönen ve sağlık kontrolünden geçen Medel’in sağ biseps kasında lezyon olduğu açıklandı. Başarılı futbolcunun bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

Sezon başında Beşiktaş’tan Bologna’ya transfer olan Medel, Serie A’da 6 maçta forma giydi.

15 Ekim 2019 Bulgaristan İngiltere maçındaki ırkçılık skandalı istifa getirdi Bulgaristan ile İngiltere arasında Sofya`da oynanan karşılaşmada yaşanan ırkçılık skandalının ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov`dan flaş bir karar geldi. Borisov, Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı Borislav Mihaylov`u istifaya davet etti. Spor Bakanı da istifa edilmemesi halinde uygulanacak yaptırımları açıkladı. Federasyon Başkanı istifa etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:33 | 15 Ekim 2019
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