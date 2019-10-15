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Fransız kanalı M6 asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı
Milli Takımlar

Fransız kanalı M6 asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı

Türkiye'nin Fransa ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcularının asker selamı vererek yaptığı gol sevincinin neden yayınlanmadığına açıklık getirdi.

SKOR DIŞ HABER 15 Ekim 2019 16:37

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Türkiye, deplasmanda karşılaştığı son dünya şampiyonu Fransa ile 1-1 berabere kalarak, turnuvaya katılma yolunda büyük avantaj yakaladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcuları, Kaan Ayhan ile gelen beraberlik golüne asker selamı vererek sevindi. Maçın Fransız yayıncı kuruluşu M6’nın, asker selamlı gol sevincini yayınlamaması tartışmalara neden oldu.

Sessizliğini bozan M6 kanalı, asker selamı ile kutlanan gol sevincinin neden ekranlara yansımadığı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “UEFA, maçlar sırasında yapılan politik amaçlı hareketlerin gösterilmesine izin vermiyor” denildi. Fransız gazetesi L’Équipe’ten Sacha Nokovitch’e konuşan M6 yetkilisi, gol sevincini UEFA izin verse de yayınlamalarının mümkün olmadığını söyledi.

Duruma açıklık getiren yetkili “Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcuları, ilk asker selamını biz golün tekrarını verirken yaptı. İkinci asker selamı ise maç sonrası yapılan flaş röportajlar sırasında gerçekleşti. Bu nedenle, UEFA izin verse dahi asker selamını gösterme şansımız olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

15 Ekim 2019 Son dakika! Şok iddia... UEFA `asker selamı` sevinci için soruşturma başlattı A Milli Takım`ın Fransa-Türkiye maçında yaşadığı gol sevinci nedeniyle UEFA`nın soruşturma başlattığı iddia edildi. Başvurunun Almanya ve Fransa tarafından yapıldığı öne sürüldü. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Ayrıca karşılaşmanın Fransa’da 7.4 milyon, Türkiye’de ise 9.9 milyon kişi tarafından izlendiği bilgisine de haberde yer verildi.

Son güncelleme 16:42 | 15 Ekim 2019
asker selamı fransa gol sevinci türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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