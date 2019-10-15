Fransa Türkiye maçı sonrası Fransa Spor Bakanı’nından şok talep!

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Türkiye’nin Fransa ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kalarak şampiyonaya gitme yolunda büyük bir avantaj yakaladığı karşılaşmanın ardından Fransız Spor Bakanı, UEFA’ya çağrıda bulundu. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA’nın Türkiye’ye yaptırım uygulaması gerektiğini savundu.

Türkiye’nin Kaan Ayhan ile bulduğu gol sonrası tüm futbolcuların yaptığı asker selamı nedeniyle UEFA’ya çağrıda bulunan Roxana Maracineanu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Roxana Maracineanu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Fransa Futbol Federasyonu ve Fransız polisine maçın olaysız geçmesi için yaptıkları nedeniyle teşekkür ederim. Ancak Türk sporcular, asker selamı vererek bu çabaların tersi bir harekette bulundular. Soruyorum; UEFA bu gibi davranışlar için örnek olacak bir yaptırımda bulunmayı düşünüyor mu?” ifadelerini kullandı.

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Roxana Maracineanu’nın bu paylaşımı üzerine sosyal medya kullanıcıları, Fransız Bakan’a bir zamanlar Griezmann’ın Macron’a verdiği asker selamını cevap olarak gönderdi. Griezmann, 2018 Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a asker selamı vermişti.