Fena halde kaybettiniz!

FRANSA'DA günlerdir Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği Barış Harekâtı konuşuluyor. Batı medyası bu konuda dersine iyi çalışmış, sabah akşam yayındalar. Hal böyle olunca Paris sokaklarında ve Stade de France'da bu yanlı tutumun yansımaları nasıl olacak merak ederek çıktık yola. Fransız gazetecilerin de merakı asker selamı ve açılımıydı.

STADA kol kola gelen Fransız ve Türk seyirciler, eski kafa siyaset anlayışının sokakta karşılığı olmadığını gösterdi. Yan yana kendi bayraklarını sallayarak birlikte maç izlediler. Kendi evinde deplasmanı yaşadı Fransa, top ayağındayken de ıslıklandı. Futbol kazandı, olay çıkmasını bekleyenler kaybetti.

ŞENOL Güneş fizik gücü yüksek oyuncuları tercih etti. Fransa'yı durdurmak şarttı ve başardı. İlk yarıda muhteşem bir Mert izledik. Direnen, savaşan milliler insan üstü bir gayretle kalesini savundu. Evet, ileri gidecek bir yapımız yoktu ama 1 puan altın puandı. Giroud'un golü moralleri bozdu. Yazık oldu derken Konya'daki o altın kafa Paris'i de susturdu. Belki Fransız rejisi kesti ama Kaan Ayhan asker selamını merak edenlere gösterdi.

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