Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası 6. gününde çekişmeli karşılaşmalarla devam ediyor

Mart ayında kaybettiğimiz Türk basınının duayen gazetecisi Ertuğrul Akbay’ın anısına ilk kez düzenlenen tenis turnuvası 5. gününde tüm hızıyla devam etti.

Etiler Tenis Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı ve Türk Tenis Federasyonu’nun himayesindeki organizasyon tüm tenis severler tarafından büyük beğeni topladı.

20 Ekim’deki ödül töreniyle tamamlanacak turnuvada toplam 552 tenisçi korta çıkacak. Türkiye’nin farklı illerinden katılım olması turnuvanın başarısını gösterdi.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

13:00 | Fuat Nalbant / Eda Sevaioğlu Tan – Selçuk Hatipoğlu / Ebru Kafadar (35+ Karışık Çiftler)

13:00 | Yağız Koç / Adem Demir – Samet Can / Ali Gürkan Üstündağ (18+ Erkek Çiftler)

13:00 | Ceyhun Çokyaşar – Yaprak Elif Sancak (40+ Tek Kadınlar)

13:00 | Fatma Dönmez – Daniela Cocos (35+ Tek Kadınlar)

13:30 | Cemal Alpan – İsmet Sina Akosman (50+ Tek Erkeler)

14:30 | Gülin Gali – Zeynep Nil Berki Kaman (45+ Tek Kadınlar)

14:45 | Erdem Nedret Kaptana – Jeff Besken (40+ Tek Erkekler)

14:45 | Hayım Semoil / Nur Sorucu – Ayşe Alev Şebnem Gümüş / Mahmut Hatipoğlu (45+ Karışık Çiftler)

15:00 | Can Kantarcı – Özkan Karaçoban (18+ Tek Erkekler)

15:00 | Zekiye Barokas – Güliz Göktekin (55+ Tek Kadınlar)

16:00 | A.Volkan Altıparmak – Sabri Sinan (50+ Tek Erkekler)

16:00 | Barış Gürsoy – Cevdet Umut Kadıoğlu (40+ Tek Erkekler)

16:00 | Anıl Güneş – Nur Nikolay Çerkezo (35+ Tek Erkekler)

16:00 | Zahide Henzel olgun / Oya Özer – Şeyma Özerler / Tülay Göreç (55+ Kadın Çiftler)

17:30 | Bahadır Gezici – Erhan Matraş (50+ Tek Erkekler)

17:30 | Buket Özfırat / Esra Gündeş Sutekin – Gülbin Sevinçli / Selda Mangaloğlu (45+ Kadın Çiftler)

17:30 | İhsan Gali – Önder Peker (55+ Tek Erkekler)

17:30 | Hatice Selin Tüzel – Semiha Sayın (25+ Tek Kadınlar)

17:30 | Enis Güller / Ramazan Hakan Yılmaz – İsmail Selçuk Tecimen / Mehmet Tevfik Eroskay (45+ Çift Erkekler)

18:45 | Hasan Ercan / Serdar Temel – Nevzat Kaya / Mehmet Saltık (45+ Erkek Çiftler)

18:45 | Sadık Özdemir – Orhan Batur (55+ Tek Erkekler)

18:45 | Ertuğrul Karaslan – Gürcan Şenyavaş (35+ Tek Erkekler)

18:45 Emrullah Çiçek – Ahmet Güven Darılmaz (35+ Tek Erkekler)

18:45 | Işık Bekir Tok – Mehmet Tekdal (50+ Tek Erkekler)

20:00 | Emrullah Çiçek / Gürcan Şenyavaş – Barkın Gültekin / Kayra Uçar (35+ Erkek Çiftler)

20:00 | Güney Toprak / Ayşe Övül Erdoğan – Ebru Kafadar / Eda Sevaioğlu Tan (35+ Kadın Çiftler)

20:00 | Aslı Yıldırım – Çağrı Çimen Draman (35+ Tek Kadınlar)

20:00 | Can Hekimoğlu – Seçkin Adıgüzel (35+ Tek Erkekler)

20:00 | Kerem Şhezad Joya – Hüseyin Can Turan (25+ Tek Erkekler)

20:00 | Murat Güven – Kenan Güvenç (45+ Tek Erkekler)

21:15 | Derya Burhanzade – Işıl Ercan (35+ Tek Kadınlar)

21:15 | Orçun Tümer – Mesut Dikel (40+ Tek Erkekler)

21:15 | Fatma Kırcı – Güney Toprak (40+ Tek Kadınlar)

21:15 | Can Korkmaz – Emre Arda Genç (18+ Tek Erkekler)

21:15 | Anıl Erdinç Tüfekçi – Engin Demirkaya (35+ Tek Erkekler)

22:30 | Hale Çayırlı Kuruüzümcü / Işıl Çayırlı – Işıl Ercan / Aslı Yıldırım (35+ Kadın Çiftler)

22:30 | Alen Kahraman – Murat Koç (25+ Tek Erkekler)

22:30 | Azad Gülle – Işık Barbaros Görel (25+ Tek Erkekler)

22:30 | Murat Karabela / Ercan Zorlu – Seçkin Adıgüzel / Kıvanç Gül (35+ Erkek Çiftler)

22:30 | Veli Parmaksız – Ünver Çilingir (25+ Tek Erkekler)

DÜN OYNANAN KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI MAÇ TAKİBİ

Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası’nın sosyal medya hesapları tenis severlere turnuva ile ilgili tüm detaylara canlı olarak aktarıyor.

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