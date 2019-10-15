Enver Cenk Şahin’e Başakşehir’den davet

Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli’de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin’e eski kulübü Medipol Başakşehir sahip çıktı.

Enver Cenk Şahin, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi. Göksel Gümüşdağ 25 yaşındaki oyuncu hakkında “Burası onun yuvasıdır. Gerekli prosedürleri tamamlaması halinde istediği zaman takımımızla antrenmana çıkabilir. Formda kalmasını, antrenmanlara devam etmesini sağlamak istiyoruz. Başakşehir Futbol Kulübü olarak her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Dün kendisiyle telefonla konuştum, bugün takımı ziyaret etti. Fiziksel olarak, kondisyonunu kaybetmemesi için ‘Burada antrenman yapabilir miyim?' diye ricada bulundu. Burası onun evi, yuvası. Dolayısıyla kapımız açık. Yaptığı paylaşımdan dolayı da onunla gurur duyuyorum. Ocak ayında da gelmek isterse bu kapı her zaman ona sonuna kadar açıktır” diye konuştu.