SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Acı haberler peş peşe geldi: 3 şehit
Enver Cenk Şahin’e Başakşehir’den davet
Süper Lig

Enver Cenk Şahin’e Başakşehir’den davet

Barış Pınarı Harekatı hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk'e, yetiştiği takım Medipol Başakşehir'den davet geldi.

15 Ekim 2019 14:07

Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli’de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin’e eski kulübü Medipol Başakşehir sahip çıktı.

Enver Cenk Şahin, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi. Göksel Gümüşdağ 25 yaşındaki oyuncu hakkında “Burası onun yuvasıdır. Gerekli prosedürleri tamamlaması halinde istediği zaman takımımızla antrenmana çıkabilir. Formda kalmasını, antrenmanlara devam etmesini sağlamak istiyoruz. Başakşehir Futbol Kulübü olarak her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Dün kendisiyle telefonla konuştum, bugün takımı ziyaret etti. Fiziksel olarak, kondisyonunu kaybetmemesi için ‘Burada antrenman yapabilir miyim?' diye ricada bulundu. Burası onun evi, yuvası. Dolayısıyla kapımız açık. Yaptığı paylaşımdan dolayı da onunla gurur duyuyorum. Ocak ayında da gelmek isterse bu kapı her zaman ona sonuna kadar açıktır” diye konuştu.

Son güncelleme 14:07 | 15 Ekim 2019
almanya barış pınarı harekatı Enver Cenk Şahin Medipol Başakşehir st pauli
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
18/10/2019 - 20:30
-
Sivasspor
Antalyaspor
19/10/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR