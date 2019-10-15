Enver Cenk Şahin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin’i makamında kabul etti. Kasapoğlu, Cenk’in evine geldiğini belirterek, ”Cenk, bizi yurt dışında gururla temsil eden bir arkadaşımız. Onu, sırf bu davranışı yüzünden linç edenler, çok ciddi bir şekilde haksızlığı ortaya koyuyorlar. Bundan sonraki süreçte kapılarımızın da, gönül kapılarımızın da ona açık olduğunu söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Enver Cenk Şahin`e Başakşehir`den davet Barış Pınarı Harekatı hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk`e, yetiştiği takım Medipol Başakşehir`den davet geldi. İlgili Haberi Oku

‘BİZ ZOR ZAMANLARDA KENETLENEN BİR ÜLKEYİZ’

Zor bir süreçten geçtiğini anlatan Cenk Şahin ise, ”Zor bir süreç oldu benim açımdan ama ülkemdeki insanların desteği oldu bu süreçte. Özellikle milletimizin internet üzerinden bana verdikleri destek gurur vericiydi. Çok teşekkür ediyorum. Biz zor zamanlarda ülke olarak kenetlenen bir ülkeyiz. Bu süreci de atlatırız. İnşallah askerlerimiz açısından da sağlıklı bir şekilde gidip sağlıklı bir şekilde dönmeleri nasip olur” dedi.