Deschamp’tan Mert Günok’a övgü

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Türkiye, Fransa deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mert Günok’un performansını övdü.

Deschamps, yaptığı konuşmada “Türkiye’nin kalecisi çok çok iyiydi. Genel olarak yaptıklarımızdan memnunum. Tam Türkiye’deki maçtaki kadar dengesiz bir durum yoktu. İstediğimiz sonucu alabildiğimizi söyleyemem” dedi.

Grupta kalan iki maçta gerekeni yaparak EURO 2020 bileti almak istediklerini belirten tecrübeli teknik direktör, “Bazen böyle maçlar olabiliyor. Farkı açmayı başaramadık. İlk yarıda çok defansif oynadılar. Hakan Çalhanoğlu’nun girmesiyle daha atağa yönelik performans sergilediler. Türkiye’deki gibi dengesiz bir oyun olmadı. Dengeli bir maçtı… Galibiyeti yakalamak için elimizden geleni yaptık. Çeşitli gol pozisyonları bulduk ama yeterli olmadı. Tekrar ediyorum Türkiye’nin kalecisi çok iyiydi. Grubun tepesinde aynı puanla beraberiz. Hedefimiz Moldova maçında gerekeni yapmak” şeklinde konuştu.

Türk taraftarların maç boyunca tutkulu bir şekilde takımlarını desteklediğinin altını çizen Deschamps, “Maçta birçok Türk taraftar vardı. Bunu bekliyorduk. Onları maç boyunca duyduk. Takımlarına çok etkili destek veriyorlar. Takımlarını ateşlediklerini düşünüyorum. Maç boyunca tribünlerde herhangi bir kavga veya sorun olmadı. Futbolun dışına çıkan bir olay gerçekleşmemesi sevindirici” değerlendirmesinde bulundu.