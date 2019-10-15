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Milli Takımlar

Cristiano Ronaldo tarih yazıyor! 700’üncü gol…

İtalyan devi Juventus'un Portekizli yıldız ismi Cristiano Ronaldo kariyerinde 700. gole Portekiz Milli Takımı'nın Ukrayna ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ulaştı.

15 Ekim 2019 10:10

İtalya Serie A ekibi Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz’in EURO 2020 Elemeleri grup maçında Ukrayna’ya 2-1 kaybettiği maçta penatlıdan attığı golle futbol kariyerinin 700’üncü golünü kaydetti. Ronaldo böylece Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller´den sonra milli takım ve kulüp formasıyla 700 gol barajını geçen 6’ncı futbolcu oldu.

34 yaşındaki Portekizli oyuncu, kariyerinde çıktığı 973 maçta 700 gol atarken 219 gole de katkıda bulundu. Ronaldo, bu maçlarda 54 kez de hat-trick sevinci yaşadı. Portekizli süper yıldız, kulüp kariyerinde Sporting Lizbon ile 5, Manchester United ile 118, Real Madrid ile 450 ve Juventus’ta 32 gol kaydederken, milli takım forması ile de 95 kez ağları sarstı.

Futbol hayatında Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid’de forma giyen Ronaldo, 2018 yılından bu yana ise Juventus’ta top koşturuyor.

Son güncelleme 10:10 | 15 Ekim 2019
cristiano ronaldo juventus portekiz ukrayna
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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