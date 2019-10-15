Bulgaristan İngiltere maçındaki ırkçılık skandalının ardından radikal karar: İstifa edene kadar…

Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) A Grubu maçında Bulgaristan’ın sahasında İngiltere ile karşılaştığı maça, ırkçılık skandalı damga vurdu. Tribünde taraftarların Nazi selamı vermesi ve ‘Maymun sesi’ çıkarmaları nedeniyle iki kez hakem Ivan Bebek tarafından durdurulan karşılaşma, gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da oynanan ve İngiltere’nin 6-0 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yaşanan ırkçı saldırı sonrası flaş bir hamlede bulundu. Radikal bir karara imza atan Borisov, Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı Borislav Mihaylov’u istifaya davet etti.

Bulgaristan Spor Bakanı Krasen Kralev de konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bugünden itibaren Spor Bakanlığı olarak Borislav Mihaylov istifa edene kadar Bulgaristan Futbol Federasyonu’yla bütün ilişkileri, finansal olanlar dahil, donduruyoruz” ifadelerini kullandı.

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MAÇ İKİ KEZ DURMUŞTU

Vasil Levski Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Tyrone Mings ve Raheem Sterling, ırkçı saldırıya maruz kalan futbolcular olmuştu. İki futbolcunun ayağına her top geldiğinde ‘Maymun sesi’ çıkaran Bulgaristan tribünlerinde taraftarlar ayrıca Nazi selamı vermişti. Tyrone Mings, yapılan ırkçı tezahüratlar sonrası hakemin yanına giderek “Duymuyor musun?” diyerek Bebek'i uyarmıştı. Bunun üzerine Ivan Bebek, maçı durdurmuştu.

Irkçı hareketlerin sona ermemesi üzerine Ivan Bebek, maçı bir kez daha durdurarak anons yapılmasını istemişti. Bunun üzerine UEFA delegesi stadyumda anons yapmıştı. UEFA delegesi, yaptığı anonsta “Irkçı tezahüratlara ve hareketlere devam edilmesi halinde maç iptal edilecek” ifadelerini kullanmıştı.

Bu anonsun üzerine sona eren ırkçı saldırılar sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş ve İngiltere mücadelen 6-0 galip ayrılmıştı. İngiltere’nin golleri Marcus Rashford, Ross Barkley (2) ve Rahim Sterling (2) ve Harry Kane'den gelmişti.