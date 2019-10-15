Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 2019 2020 8. hafta fikstürü…

Süper Lig’de 8. hafta maçları lige verilen ara nedeniyle özelmle bekleniyor. Süper Lig’in 8. haftanın açılış maçında Galatasaray Sivasspor’u ağırlayacak, Beşiktaş cumartesi günü Ankaragücü deplasmanına konuk olurken, pazar günü ise Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanına çıkacak. İşte Süper Lig’de haftanın maçları…
SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇLARI
18 Ekim 2019 Cuma 20:30 Galatasaray-DG Sivasspor
19 Ekim 2019 Cumartesi 15:00 Antalyaspor-Gençlerbirliği
19 Ekim 2019 Cumartesi 17:30 Trabzonspor-Gaziantep FK
19 Ekim 2019 Cumartesi 17:30 M.Başakşehir-Göztepe
19 Ekim 2019 Cumartesi 20:00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş
20 Ekim 2019 Pazar 14:00 İM Kayserispor-Kasımpaşa
20 Ekim 2019 Pazar 16:30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor
20 Ekim 2019 Pazar 19:00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe
21 Ekim 2019 Pazartesi 20:00 Konyaspor-BTC Türk Yeni Malatyaspor