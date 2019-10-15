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Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 2019 2020 8. hafta fikstürü…
Süper Lig

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 2019 2020 8. hafta fikstürü…

Lige verilen milli aranın ardından bu hafta kulüpler tekrar Süper Lig müsabakalarına çıkacak. Süper Lig'de 8. haftada hangi maçlar oynanacak? İşte bu hafta hangi maçlar var sorusunun cevabı...

15 Ekim 2019 13:31

Süper Lig’de 8. hafta maçları lige verilen ara nedeniyle özelmle bekleniyor. Süper Lig’in 8. haftanın açılış maçında Galatasaray Sivasspor’u ağırlayacak, Beşiktaş cumartesi günü Ankaragücü deplasmanına konuk olurken, pazar günü ise Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanına çıkacak. İşte Süper Lig’de haftanın maçları…

SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇLARI

18 Ekim 2019 Cuma 20:30 Galatasaray-DG Sivasspor

19 Ekim 2019 Cumartesi 15:00 Antalyaspor-Gençlerbirliği

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:30 Trabzonspor-Gaziantep FK

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:30 M.Başakşehir-Göztepe

19 Ekim 2019 Cumartesi 20:00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş

20 Ekim 2019 Pazar 14:00 İM Kayserispor-Kasımpaşa

20 Ekim 2019 Pazar 16:30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor

20 Ekim 2019 Pazar 19:00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe

21 Ekim 2019 Pazartesi 20:00 Konyaspor-BTC Türk Yeni Malatyaspor

Son güncelleme 13:31 | 15 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
18/10/2019 - 20:30
-
Sivasspor
Antalyaspor
19/10/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
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