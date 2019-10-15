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Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 – Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Voleybol

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 – Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 mağlup etti.

15 Ekim 2019 21:27

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Celeste Plak, Sobolska, Meryem Boz (Erçe Kasapoğlu, Ecem Alıcı, Duygu Düzceler)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Elçin Ruşut, Deniz Uyanık, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Buse Çetin, (Simay Kurt, Selime İlyasoğlu)

Setler: 25-16, 25-17, 25-15

Süre: 76 dakika (25, 25, 26)

Son güncelleme 21:27 | 15 Ekim 2019
Aydın Büyükşehir Belediyespor Beylikdüzü Voleybol İhtisas
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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