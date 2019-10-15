Artık son görev: 1. torbaya düşmek!

Milli Takım’ın son dünya şampiyonu Fransa karşısında deplasmanda aldığı 1-1’lik beraberliğin çok daha büyük bir anlamı var.

Ardına kadar açılan EURO 2020 kapısında seri başı olmak için dev bir adım atan milliler tarihimizde daha önce yaşamadığımız bir başarıyı da bu pırıl pırıl jenerasyonla yakalamak üzere.

Herkes bu gruptan %90 çıkacağımıza ve EURO 2020 biletini aldığımıza artık neredeyse emin. (Tabii ki bu avantajı bir rehavete dönüştürmemek de çok önemli.)

Ama işin başka bir boyutu, hatta bana göre çok daha önemli olan bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye tarihinde belki de ilk defa bir turnuvaya seri başı olarak gidebilme şansını yakaladı.

Bundan 1 ay önce Türkiye Moldova’ya karşı harika top oynayıp 4-0’lık galibiyet elde ettiğinde ‘ışıklı yolda yürüme vakti’ diye yazmıştım. Peki neydi o ışıklı yol?

EN İYİ 6 LİDERDEN BİRİ OLACAĞIZ

6.maçın sonunda 15 puan toplayıp İzlanda’nın da Arnavutluk’a kaybetmesiyle rüzgarı arkasına alan Türkiye geri dönülmez bir yola girmişti zaten.

Bu turnuvada torbalar sadece eleme grubu puanlarına ve performanslarına bakılarak oluşturulacak. En iyi puana sahip olan 6 takım EURO 2020’de seri başı olacak.

Eylül ayında elemelerde bizden daha iyi durumda olan 4 takım vardı: İngiltere, Belçika, İtalya ve İspanya.

8.maçların sonunda 15 puanda kalan İngiltere’den daha iyi duruma geldik. Kasım ayında oynanacak son 2 maç öncesi en iyi 6 takım arasında artık Belçika, İtalya, İspanya, Ukrayna, Polonya ve Türkiye var.

A, C, D ve E gruplarındaki liderler bizim gerimizde kaldılar. Dolayısıyla Arnavutluk ve Fransa maçlarından çıkardığımız 4 puan bizim için muazzam bir başarı haline geldi.

Şimdi önümüzdeki İzlanda ve Andorra maçlarından kayıpsız dönersek çok büyük bir olasılıkla en iyi 6 liderden biri olacağız. Bu başarı Milli Takım için harika bir motivasyon demek.

EURO 2016’ya tesadüflerle gidebilen Türkiye için 2020’ye seri başı olarak katılmak muazzam bir kura şansına dönüşecek.

Bir destan yazmaya hazırlanan Şenol Güneş’li milliler için Fransa maçından sonra artık son görev tarihimizde hiç görmediğimiz 1.torbanın içine düşmek.

Yazarın Diğer Yazıları