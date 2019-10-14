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Vedat Muriqi attı, Kosova umutlarını tazeledi!
Milli Takımlar

Vedat Muriqi attı, Kosova umutlarını tazeledi!

EURO 2020 Elemeleri A Grubu mücadelesinde Karadağ ile karşılaşan Kosova 2-0 galip gelirken Fenerbahçeli Vedat Muriqi gol atma başarısı gösterdi.

14 Ekim 2019 23:51

EURO 2020 Elemeleri A Grubu karşılaşmasında Karadağ’ı konuk eden Kosova sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi Kosova 10. dakikada Amir Rrahmani’nin golüyle 1-0 öne geçerken Fenerbahçe’nin yıldızı Vedat Muriqi 34. dakikada skoru 2-0 yapan isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kosova üst tura yükselme umutlarını sürdürmeyi başarmış oldu.

Bu sonuçla Kosova puanını 11 yaparken Karadağ 3 puanda kaldı.

14 Ekim 2019 Bulgaristan İngiltere maçında `Irkçılık` skandalı! Bulgaristan`ın İngiltere`yi konuk ettiği maçın ilk yarısına ırkçı tezahüratlar damga vurdu. Karşılaşma, ilk yarıda iki kez dururken, Tyrone Mings ve Raheem Sterling, ırkçı saldırıya maruz kalan isimler oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:03 | 15 Ekim 2019
Karadağ kosova Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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