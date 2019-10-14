Vedat Muriqi attı, Kosova umutlarını tazeledi!

EURO 2020 Elemeleri A Grubu karşılaşmasında Karadağ’ı konuk eden Kosova sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi Kosova 10. dakikada Amir Rrahmani’nin golüyle 1-0 öne geçerken Fenerbahçe’nin yıldızı Vedat Muriqi 34. dakikada skoru 2-0 yapan isim oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kosova üst tura yükselme umutlarını sürdürmeyi başarmış oldu.
Bu sonuçla Kosova puanını 11 yaparken Karadağ 3 puanda kaldı.
Vedat Muriqi kral yine atıyor pic.twitter.com/c5PROfDTYL
— evladıma miras bu sevda (@EvladBu) October 14, 2019