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Son Dakika: Fransa'da Türk istilası! Fransızlar sahaya çıktığı anda...
TRT 1 canlı yayın izle: Fransa Türkiye maçı canlı yayın
Milli Takımlar

TRT 1 canlı yayın izle: Fransa Türkiye maçı canlı yayın

İlk maçta yendiğimiz Fransa’yla deplasmanda karşılaşıyoruz. Fransa Türkiye maçını internet üzerinden canlı izlemek isteyen taraflarlar Fransa Türkiye maçı canlı yayını hakkında araştırmalar yapıyor. İşte TRT 1'de yayınlanacak maçın canlı yayını hakkında detaylar...

14 Ekim 2019 21:36

Son dönemlerinin en güçlü kadrolarından birine sahip olan millilerimiz ve son Dünya Şampiyonu Fransa bu akşam karşılaşacak. Fransa Türkiye maçını canlı olarak TRT 1 yayınlayacak. Aşağıdaki link üzerinden Fransa Türkiye maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

FRANSIZLAR MAÇ ÖNCESİ ISLIKLANDI

Stade de France'ta ısınmak için sahaya çıkan Fransız futbolcular, tribünlerde sayı olarak üstün olan Türk vatandaşları tarafından ıslıklandı. A Milli Futbol Takımımız ise alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

Maç saati yaklaşıyor! Fransa Türkiye maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İŞTE İLK 11'LER:

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Coman, Ben Yedder

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak Yılmaz

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Emre, Ömer Bayram, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Nazım Sangare, Deniz Türüç, Kaan Ayhan

Son güncelleme 21:36 | 14 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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