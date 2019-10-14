TRT 1 canlı yayın izle: Fransa Türkiye maçı canlı yayın

Son dönemlerinin en güçlü kadrolarından birine sahip olan millilerimiz ve son Dünya Şampiyonu Fransa bu akşam karşılaşacak. Fransa Türkiye maçını canlı olarak TRT 1 yayınlayacak. Aşağıdaki link üzerinden Fransa Türkiye maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

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FRANSIZLAR MAÇ ÖNCESİ ISLIKLANDI

Stade de France'ta ısınmak için sahaya çıkan Fransız futbolcular, tribünlerde sayı olarak üstün olan Türk vatandaşları tarafından ıslıklandı. A Milli Futbol Takımımız ise alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

İŞTE İLK 11'LER:

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Coman, Ben Yedder

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak Yılmaz

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Emre, Ömer Bayram, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Nazım Sangare, Deniz Türüç, Kaan Ayhan